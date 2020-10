Bari, sulla nave degli 805 migranti ci sono 18 positivi. «Ma non è un focolaio». Stop ai trasferimenti

Ci sono 18 positivi al Covid-19 tra gli 805 migranti giunti ieri nel porto di Bari a bordo della nave Rhapsody partita dalla Sicilia martedì sera. Ma non si tratterebbero di un focolaio, come confermano fonti della Prefettura precisando che si tratta di un dato già conosciuto e che gli interessati erano stati «compartimentalizzati» cioè isolati in una zona del traghetto, non a caso chiamato nave quarantena.

La notizia della presenza dei positivi, dunque, era già nota agli addetti ai lavori e di questo se ne era parlato anche nel corso di una riunione in Prefettura.

In queste ore sono in corso di completamento i tamponi nei confronti di tutti i passeggeri a bordo, prevalentemente nordafricani, tunisini, marocchini ed egiziani, oltre a cittadini di Bangladesh e Pakistan (ci sono anche un centinaio di minorenni) che dovrebbero essere ricollocati nelle strutture di accoglienza.

Il servizio sanitario a bordo è curato dalla Croce Rossa mentre a terra stanno operando i sanitari dell'Usmaf che ha competenza su porti e Aeroporti e che gestisce i tamponi processati presso il laboratorio del Di Venere. Al momento non risulterebbero altri nuovi positivi, anche se in mattinata - da quanto si è appreso - il Dipartimento di prevenzione dell'Asl di Bari avrebbe inviato personale proprio di supporto allìUsmaf per collaborare alle attività di monitoraggio e dell'esecuzione di tamponi i cui esiti sono attesi nelle prossime ore.

Per ora, dunque, i migranti restano a bordo anche se finora sono sbarcate poche persone. Del resto, il prefetto di Bari, Antonella Bellomo, aveva chiarito che sbarcheranno - per essere ricollocate - solo quelle persone che saranno munite di una apposita certificazione sanitaria che attesti lo stato di salute. "Solo alla fine - ha detto l'altro giorno il prefetto - saremo in grado di dare indicazioni precise sulle condizioni sanitarie di tutti e sulle destinazioni".