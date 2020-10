PopBari, fari sulla rete dei fedelissimi: bonifici approdati su altra banca mentre i vertici erano ai domiciliari

BARI - La Finanza l’ha definita la «rete di spionaggio interno», un sistema che – per l’accusa – consentiva ad esempio a Gianluca Jacobini di «monitorare «minuto per minuto» gli spostamenti e le richieste fatte dagli ispettori della Banca d’Italia nel 2016. All’epoca era stato aperto un gruppo Whatsapp chiamato, non senza ironia, «One against all» (uno contro tutti), che è stato fondamentale nel convincere la Procura di Bari a chiedere il nuovo arresto per l’ex condirettore generale, accusato di concorso in bancarotta fraudolenta: le persone che facevano parte di quella chat – scrive la Finanza - sono ancora dipendenti della PopBari e continuano a rivestire ruoli strategici anche dopo il commissariamento.

È infatti anche grazie ai fedelissimi se la famiglia Jacobini, secondo le carte dei pm, ha potuto continuare a gestire la banca, rimanendo aggiornata anche dopo la formale uscita di scena del presidente Marco Jacobini.

