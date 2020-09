Puglia, primi dati affluenza: alle 12 ha votato il 13,22% degli elettori pugliesi

Alle ore 12 l'affluenza per le regionali è del 12,76%: lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno che però prende in considerazione soltanto l'affluenza di Campania, Liguria, Puglia e Veneto, poichè nelle altre tre regioni in cui si vota per le Regionali - Valle d'Aosta, Marche e Toscana - i dati non vengono comunicati dal Ministero dell'Interno.

In Puglia dalle ore 7 si è recato alle urne il 13,22% degli elettori pugliesi nei 257 comuni, in linea con i numeri fatti registrare nel 2015 (13,82%).

L’affluenza nel comune di Bari alle 12 è del 15,63%, nella Provincia di Bari del 14,13%, nel Foggiano dell'11,92 %, nella BAT del 13,63%, nel Brindisino del 12,71%, nel Tarantino dell' 11,88% e nel Leccese del 13,79%.

I dati successivi saranno comunicati alle 19 e poi alle 23. Si potrà votare oggi fino alle 23, i seggi riapriranno poi domani lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15 prima dell’inizio dello spoglio.