BARI - «Abbiamo bisogno di fare rete al Sud, abbiamo bisogno di regioni del Meridione che diano vita ad una nuova strategia e la portino avanti per il Paese": lo ha dichiarato la governatrice della Calabria, Jole Santelli, poco prima di salire sul palco allestito in via Sparano, a Bari, assieme a Raffaele Fitto, candidato alla presidenza della Regione Puglia per il centrodestra, e ad altri tre presidenti di Regione forzisti, Vito Bardi (Basilicata), Alberto Cirio (Piemonte) e Donato Toma (Molise).

«Ho un buon rapporto con Emiliano - ha aggiunto Toma - ma Fitto è speciale, perché è esperienza che si è rinnovata ed è la proposta nuova per la Puglia di oggi. Fitto è il centrodestra, io sto nel centrodestra e ho risposto all’appello di Raffaele». Per Bardi, «la Puglia e la Basilicata hanno tanti punti in comune» e «sicuramente con un governo di centrodestra si potranno trovare soluzioni ad alcune questioni. Penso all’acqua, al controllo del territorio per quanto riguarda l’agricoltura e anche alla Zes che vede le due regioni confinanti avere interessi comuni dal punto di vista industriale e commerciale». Toma, invece, è stato europarlamentare come Fitto ed «essendogli stato accanto per diversi anni ho potuto apprezzare le capacità, l'impegno, la passione».

«Quindi - ha continuato - mi fa piacere oggi portare la mia testimonianza, è una grande persona e può fare tanto bene per questa splendida regione. Ha capacità di rapporti a livello internazionale che lo aiuteranno a portare tante importanti risorse in Puglia dall’Europa».

FITTO: «PRESENZA BEN AUGURANTE» - «La presenza dei presidenti di Regione è per me ben augurante e positiva. La loro presenza testimonia il buon governo del centrodestra e le buone pratiche che possiamo scambiarci per il governo della Puglia. In modo particolare, penso alle questioni infrastrutturali collegate alle regioni vicine. Penso al tema delle acque con la Basilicata e il Molise. L’auspicio è di poter lavorare con loro dalla settimana prossima»: lo ha dichiarato Raffaele Fitto, candidato alla presidenza della Regione Puglia, prima di salire sul palco installato in via Sparano.

BRLUSCONI AL TELEFONO: «LA PUGLIA NON CI DELUDERA'» - «Il mio appello va ai cittadini che dichiarano di non essere di sinistra ma sono delusi dalla politica e pensano di non andare a votare. Sta anche a voi dare il vostro contributo per far nascere un buon governo in Puglia per creare un paese migliore per noi e i nostri figli. Sono certo che la Puglia non ci deluderà». Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente durante l’evento organizzato da Forza Italia a Bari per sostenere la candidatura di Raffaele Fitto.

«Molti anni di governo della sinistra» in Puglia «hanno lasciato troppo problemi irrisolti: Tap, Ilva, sanità, Xylella, agricoltura, turismo. La Puglia ha il diritto di ripatire, il Mezzogiorno ha il diritto di ripartire. Dobbiamo attrarre investimenti per le grandi opere infrastrutturali sburocratizzando, dobbiamo dare una prospettiva ai nostri giovani.

AI pugliesi dico di votare per una Puglia nuova, una Puglia diversa»

Rivolgendosi ai candidati al Consiglio regionale presenti e ai sostenitori di Fi, ha aggiunto: «Il premio per le vostre fatiche lo avrete lunedì quando Fitto tornerà a guidare la Regione Puglia e con lui la coalizione di centrodestra. A tutti i nostri azzurri in lista va il mio in bocca al lupo per il loro successo. Sarà un contributo importante per la vittoria di Forza Italia e della coalizione. Abbiamo fatto liste competitive, voglio ringraziare per la loro presenza i nostri governatori azzurri. Questi 4 governatori nelle loro regioni governano realizzando in modo efficace il modello di buon governo del centrodestra, lo stesso buon governo che Fitto realizzerà con la sua Puglia con competenza e autorevolezza che gli riconosciamo. Con Raffaele mi lega un’antica amicizia, la Puglia ha bisogno di Raffaele, di Forza Italia, del centrodestra».