Regionali 2020, arriva E-Motion l'evento di fine campagna di Emiliano in modalità drive-in

BARI - E’ stato ribattezzato «E-Motion 2020» l'evento drive-in conclusivo della campagna elettorale del governatore uscente, Michele Emiliano. Il comizio si terrà il 18 settembre a partire dalle 19.30 ed è stato «pensato per ospitare centinaia di persone nel rispetto del distanziamento e delle misure anti Covid», dicono gli organizzatori. Si svolgerà a Bari nell’ampia area parcheggio dell’antistadio San Nicola, interverrà il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e presenterà Antonio Stornaiolo. Il pubblico potrà accedere all’area a partire dalle ore 19.

«La chiusura della campagna elettorale ai tempi del Covid è una sfida nella sfida - dichiara Michele Emiliano - perché significa richiamare persone da tutta la Puglia. Per questo abbiamo voluto organizzare un evento a basso impatto ambientale e in totale sicurezza. E così, da un’idea di Luca Rutigliano, è nato E-MOTION 2020, un evento inedito e sostenibile, perché si svolgerà fuori dal centro abitato, in un’area ben collegata con le principali arterie stradali, facilmente raggiungibile da tutte le province della regione. Ad ogni mezzo che raggiungerà il nostro drive-in regaleremo il seme di un albero da piantare, perché l’attenzione al tema dell’ambiente per noi è centrale». L'evento sarà trasmesso in diretta streaming.

Il neonato partito nazionale «Noi» sostiene Michele Emiliano in vista delle elezioni regionali pugliesi del 20 e 21 settembre. La nuova formazione politica, voluta dall’ex ministro ed attuale sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in Puglia si schiera con il centrosinistra. «I miei amici - dice l’ex ministro - hanno iniziato, insieme a me, un nuovo percorso politico che parte dal rispetto delle identità locali e che, quindi, nulla ha a che vedere con il leghismo sovranistico di Salvini. Per questa ragione siamo vicini al presidente Michele Emiliano». «Ringrazio Clemente Mastella e il coordinatore pugliese Franco Albore - ha commentato Emiliano - per il sostegno alla mia candidatura e alla nostra coalizione alle prossime elezioni regionali. La squadra si allarga e il contributo in termini di idee e proposte rafforza il nostro percorso».