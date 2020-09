Corini: bello il mio Lecce che fa pressing in blocco

Lecce - Non si poteva pretendere di vedere all’opera un Lecce brillante, nella prima amichevole della stagione, che i salentini hanno pareggiato per 2-2, al Via del Mare, contro il Monopoli, complesso che ha tutte le carte in regola per fare bene in C.

«Sono soddisfatto dell’atteggiamento con il quale i ragazzi hanno lavorato per tre settimane – dice Eugenio Corini – Ero curioso di verificare come ci saremmo espressi in un test certamente probante, in quanto il Monopoli è un team bene organizzato e di buon livello. La squadra ha cercato di sviluppare i concetti sui quali abbiamo lavorato. Alcune cose le abbiamo fatte bene, altre meno. C’è da lavorare ed è scontato che sia così».

Listkowski ed Henderson si sono mossi in maniera interessante. «Il polacco ha iniziato la preparazione e poi è andato via per la convocazione in nazionale – nota Corini – Lo scozzese è appena arrivato, come del resto Paganini. Hanno le attitudini giuste per fare parte della nostra formazione. Si sono inseriti subito anche perché i compagni che hanno lavorato per l’intero ritiro li hanno aiutati a fare la propria parte».

Nella fase di non possesso, il Lecce si è fatto sorprendere in alcune circostanze: «Nel primo tempo siamo stati molto ordinati. Le due situazioni create dal Monopoli sono scaturite da nostri errori in uscita. Bisogna migliorare, ma ci sta che qualcosa si possa sbagliare se si decide di giocare sempre la palla dalla propria area. Nella ripresa, sul rigore ci siamo fatti sorprendere, mentre sulla seconda rete abbiamo pagato la stanchezza».

Mancosu è stato schierato nel tridente offensivo: «Marco va cercato e trovato tra le linee, ma anche in profondità ed è pure in grado di dare ampiezza alla manovra. Sa dare velocità e qualità al gioco».

Tra i tifosi, il tormentone resta quello legato al futuro dei big, nonostante il presidente Sticchi Damiani abbia rimarcato che non sono in uscita: «Sappiamo che, con il mercato aperto, c’è sempre la possibilità di qualche movimento. La cosa certa è che gli eventuali partenti sarebbero comunque adeguatamente sostituiti per garantire che la rosa sia di alto livello. In questo momento di passaggio stiamo consolidando il lavoro con le difficoltà che derivano dal fatto di avere potuto disputare una sola amichevole in 21 giorni. Con il direttore Corvino e con la società, stiamo valutando come ritoccare nella maniera giusta il gruppo».

Sulle note positive e negative, Corini aggiunge: «Mi è piaciuta la grande disponibilità ad andare a pressare la palla come blocco squadra e l’attitudine a trovare le giuste linee di passaggio quando abbiamo la palla. Di negativo c’è stato il fatto di essere tornati in vantaggio in extremis e di non averlo conservato».