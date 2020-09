Regionali Puglia, «Unità del centrodestra è il valoroe aggiunto»

BARI - «Noi crediamo che l’unità rappresenti un valore aggiunto». Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, a margine dell’evento elettorale organizzato a Bari con Matteo Salvini (Lega) e Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Puglia Raffaele Fitto.

«Le forze del centrodestra sono unite e coese anche se sono forze diverse, con identità diverse, ma anche perché l'elettorato di centrodestra è diversificato», ha detto Tajani ricordando che «abbiamo deciso di organizzare una serie di incontri: ieri eravamo a Vietri sul Mare con Caldoro, oggi siamo con Raffaele fitto qui perché è il candidato di centrodestra di una coalizione che ovunque si presenta unita». «Venerdì prossimo - ha concluso - saremo a Firenze per sostenere la candidata Ceccardi.

Abbiamo deciso di fare tre chiusure insieme per dare un segnale di unità, mentre la sinistra è divisa».

TAJANI: «SUD DETERMINANTE PER RIMETTERE IN MOTO IL PAESE» - «L'occupazione è il problema principale perché con il Covid, con la seconda ondata, rischiamo soprattutto di perdere posti di lavoro al Sud. Il Sud è una risorsa per il paese, non dimentichiamo che il capitale umano del Sud è determinante per mettere in movimento il capitale economico e finanziario del Nord».

Noi abbiamo bisogno delle intelligenze del sud - ha detto Tajani - il sud non deve essere un peso ma è una grande opportunità per tutta l’Italia. Noi siamo una forza che da sempre si è battuta per tutelare, per difendere e per far crescere il meridione del nostro Paese». «Dobbiamo fare in modo che i ragazzi che vivono al sud - ha concluso - non siano costretti ad abbandonarlo. Devono potersi sposare, lavorare e dare il meglio di sé a questo territorio».

TAJANI: «DIFENDERE SIDERURGICO» - «Crediamo che l’ex Ilva sia una risorsa importante e hanno sbagliato i magistrati, il governo locale e il governo nazionale, perché va difeso il sito siderurgico più importante d’Europa».

«Allo stesso tempo - ha aggiunto - bisogna evitare che sia danneggiata la salute dei cittadini. Su questo già è stato compiuto un passo in avanti, perché l’industria non inquina più come prima, ma la produzione dell’acciaio non può essere eliminata».

TAJANI: «REFERENDUM, NOI PERPLESSI» - «Credo che per il referendum si debba lasciare libertà di scelta a tutti i cittadini. Non è una questione di partito. Noi crediamo che sia giusto ridurre il numero dei parlamentari però, così come è stata realizzata, questa riforma mi pare che non vada nella giusta direzione».

«Ci sono tanti territori che rischiano di non avere più rappresentatività - ha proseguito - penso al Sud e alla Basilicata. Forse sarebbe giusto arrivare ad una riforma complessiva che comprenda le autonomie e i poteri delle Regioni: insomma, la riorganizzazione dello Stato». «Noi - ha concluso - lasciamo libertà di voto ai cittadini perché sono i cittadini che devono scegliere, fermo restando che abbiamo molte perplessità su questa riforma».