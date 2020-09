Referendum, domenica Di Maio in Puglia con la Laricchia

BARI - Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sarà in Puglia domenica 13 settembre «per approfondire le ragioni del sì al referendum sul taglio di 345 parlamentari e per sostenere la candidatura di Antonella Laricchia alla presidenza della Regione Puglia». Lo annuncia il M5S.

Di Maio sarà a San Vito dei Normanni, poi a Ginosa e, infine, ad Adelfia e ad Andria alle 21. «Ringrazio Luigi Di Maio - dichiara Laricchia - che ha deciso di tornare in Puglia per continuare a informare i cittadini sul referendum e per supportarmi in vista dell’ultima settimana di campagna elettorale per le regionali. Il 20 e 21 settembre possiamo cambiare l’Italia votando sì al taglio dei parlamentari, e la Puglia facendola diventare la prima regione 5 Stelle d’Italia. Una regione che ha bisogno di rinascere dopo anni di malgoverno di destra e sinistra in cui è stata distrutta la sanità, l'agricoltura è in ginocchio per il fallimento del PSR per la mancanza di servizi e i nostri giovani sono stati costretti ad andare via per la mancanza di lavoro. Abbiamo detto no agli accordi con la vecchia politica perché i pugliesi devono poter scegliere di guardare al futuro e non essere costretti a scegliere il meno peggio tra il passato e il passato remoto. Il solo voto utile è quello al M5S».