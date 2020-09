Palo del Colle, contagi boom: i malati schizzano a 24, anche 2 adolescenti

PALO DEL COLLE - Ci sono un bambino di un anno, due adolescenti e diversi ventenni tra i positivi al virus registrati nelle ultime ore. In totale sale a 24 il numero dei contagiati a Palo del Colle, sono numerose le persone in quarantena, mentre l’età media scende e il centro del Barese (che conta 21mila abitanti e che a giugno ha visto il caso dei 71 contagi nello stabilimento «Siciliani») ripiomba improvvisamente nell’incubo Covid.

La conferma arriva dalla commissaria straordinaria Rossana Riflesso che, intanto, ha riattivato il Coc, il Centro operativo comunale e ripristinato le misure necessarie a garantire servizi e assistenza domiciliare come consegna dei farmaci e spesa alimentare alle persone positive e alle rispettive famiglie.

Gli ultimi casi segnalati giungono dal mondo dello sport. La positività di un adolescente, calciatore di categoria Esordienti ha portato alla sospensione di tutte le attività sportive della società che, intanto, ha contattato la Asl per le opportune verifiche sui contatti stretti avvenuti nel corso delle sedute di allenamento. Un secondo caso di positività al Covid è stato scoperto tra i partecipanti ad una partita di calcetto in un’ altra struttura sportiva del paese. Si tratta di un quindicenne, sceso in campo nonostante fosse in attesa dell’esito del tampone a cui era stato sottoposto poche ore prima, risultando poi positivo, Anche in questo caso i responsabili della struttura hanno comunicato alla Asl il numero dei contatti stretti per le opportune verifiche e la struttura ha temporaneamente sospeso l’attività per la necessaria sanificazione dei locali e del campo di gioco.

Tre, invece, i ventenni ritornati positivi al Covid dopo aver trascorso le vacanze in Paesi considerati a rischio. Per il resto, un piccolo cluster potrebbe essersi acceso a partire da una festa privata alla quale avrebbero partecipato diverse decine di persone. Due dei partecipanti risultati positivi al tampone sono attualmente ricoverati in ospedale, altri in isolamento. Mentre, dopo il tracciamento dei contatti, altre persone sono ancora in attesa di tampone il cui esito sarà comunicato nei prossimi giorni. Per questo il numero dei contagiati potrebbe essere destinato a salire. Una possibilità che preoccupa non poco la commissaria Riflesso in vista delle vicine consultazioni elettorali e della riapertura delle scuole. «Martedì (domani, ndr) sarà riconvocato il Coc per meglio definire il da farsi» annuncia la commissaria. Mentre rinnova l’invito alla calma e al rispetto delle prescrizioni di distanziamento sociale previste dalla legge, assicurando che la situazione è continuamente monitorata dalle autorità sanitarie.