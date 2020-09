Regionali, Salvini torna in Puglia nel weekend, Altieri: «La Lega cresce»

BARI - «La Lega è in forte crescita»: lo afferma il candidato alla vicepresidenza della Regione Puglia Nuccio Altieri, annunciando in una nota che Matteo Salvini tornerà in Puglia nel week end, a pochi giorni dall’ultimo tour elettorale, in vista delle regionali del 20 e 21 settembre. "Domenica sera con Matteo Salvini saremo in piazza a Taranto - sottolinea Altieri - città martoriata da 15 anni di promesse mancate e propaganda ideologica, dove ancora oggi si muore di rinvii e di non decisioni, mettendo a serio rischio sia le bonifiche che il lavoro». "La Lega è la forza trainante del centrodestra», aggiunge il coordinatore regionale Luigi D’Eramo": «Matteo Salvini è al fianco dei pugliesi senza sosta, dai comuni più piccoli e dimenticati alle grandi periferie cittadine, in questa battaglia elettorale che ci porterà ad essere il primo partito della regione ed a portare alla vittoria l’intera coalizione».