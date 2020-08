Massafra, scontro tra 3 auto sulla statale Taranto-Bari: un morto e 4 feriti

TARANTO - Un 33enne è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite in un incidente in cui sono coinvolte tre auto sulla strada statale Taranto-Bari, nel territorio di Massafra, non distante da una stazione di servizio.

Il personale del 118 intervenuto sul luogo dell’incidente ha provato a rianimare il 33enne che però è morto poco dopo. Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Notevolmente rallentato il traffico sulla statale. I feriti sono stati medicati in ospedale.