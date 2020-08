Regionali Puglia, Laricchia (M5s): «Unica alleanza con Puglia Futura»

BARI - Puglia futura «è una lista civica vera, non ci sono vecchi volponi della politica che si mascherano in una lista della società civile».

Così Antonella Laricchia, candidata M5s alla presidenza della Regione Puglia, ha presentato questa mattina a Bari i candidati della lista civica che sosterranno il Movimento alle prossime regionali.

«Questa - ha ribadito - è l’unica alleanza che ci interessa davvero». «Il M5s è sempre in rete con la società civile - prosegue Laricchia - sono le nostre sentinelle sul territorio, che ci segnalano disfunzioni e casi dove intervenire». Tra i candidati ci sono operai, docenti, dipendenti ferroviari. "Sono persone - spiega Laricchia - che non sono legate a filo diretto con il M5s, sono apartitici che collaborano con noi. Ci uniamo sul programma che, non a caso, ci vede lavorare da oltre un anno e che prevede, ad esempio, il potenziamento della sanità del territorio».