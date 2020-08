Scalfarotto in Salento: «Gestione sanitaria di Emiliano in Puglia è inadeguata»

LECCE - «Insisto con forza sull'estrema pericolosità e presunzione della scelta, da parte del Presidente Emiliano, di tenere per sé la delega all’assessorato della sanità, che ha privato per 5 anni i pugliesi della possibilità di avere un assessore che si dedicasse a tempo pieno ad un tema così importante per tutti noi». Ivan Scalfarotto, candidato presidente di Italia Viva alla Regione Puglia, dopo la sua visita negli ospedali di Galatina e di Copertino per ascoltare le voci dei sanitari e cittadini e per verificare personalmente la situazione della sanità pugliese.

Sulla decisione di Emiliano - insiste Scalfarotto - «ne tocchiamo con mano, ormai da mesi, l’inadeguatezza: da un sistema sanitario che, come presentato dai dirigenti e professionisti ascoltati oggi, non funziona meglio di prima e che alimenta la delusione dei pazienti costretti a lunghe attese o a viaggiare per curarsi, fino all’incommentabile e inaccettabile pressapochismo con cui Emiliano sta gestendo la questione tamponi, diffondendo false informazioni sulla velocità di esecuzione degli stessi e sui laboratori in cui poterli effettuare, non ancora pronti per analizzarli o, addirittura, in ferie».