Aeroporti, Ryanair lancia una nuova rotta invernale: ecco il Bari-Vienna

BARI - La compagnia aerea Ryanair ha annunciato una nuova rotta da Bari a Vienna, con quattro collegamenti alla settimana a partire da ottobre 2020, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020. I passeggeri italiani - riferisce una nota di Aeroporti di Puglia - possono ora prenotare una vacanza invernale a Vienna, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i suoi clienti e l’equipaggio.