Regionali Puglia, Laricchia (M5S): «Mai alleanze con Emiliano e Pd»

BARI - «Non faremo nessuna alleanza con Emiliano e Fitto. Da mesi, il Pd pugliese è ossessionato da Antonella Laricchia e dal M5s Puglia e chiede, con insistenza e in maniera oscura, un’alleanza elettorale, utile solo a loro, non al M5s e non, soprattutto, ai pugliesi».

Lo scrive sulla propria pagina Facebook Antonella Laricchia, candidata del M5s alla presidenza della Regione Puglia.

«Mentre Emiliano - prosegue - si chiede in maniera ossessionata come vincere le elezioni elettorali dopo aver amministrato in maniera disastrosa per 5 anni, io mi chiedo invece come fare le cose utili a migliorare la qualità della vita dei pugliesi che servono, dopo che le ho vinte. Ecco perché lui vuole noi ma noi non vogliamo lui e quelli come lui».