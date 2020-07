Tragedia sulla Barletta-Andria, furgone contro bici elettrica: muoiono 3 giovani, 2 sul colpo, il terzo in ospedale

BARLETTA - E’ morto all’ospedale Bonomo di Andria anche il terzo ragazzo che, in sella ad una bici elettrica travolta da un furgone, viaggiava sulla statale 170 nel tratto che unisce Barletta ad Andria, le due città co-capoluogo della provincia Bat.

La terza vittima è un 17enne di Barletta. Era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale e ricoverato in prognosi riservata, ma non ce l’ha fatta ed è morto per le lesioni riportate nell’incidente.

La tragedia è avvenuta questa mattina all'alba all'altezza del distributore «Esso» in direzione Andria.

Stando a quanto ricostruito fino a questi momento, l’impatto è avvenuto intorno alle 5 del mattino. I passeggeri a bordo del furgone stavano andando a lavorare quando, per cause in corso di accertamento, hanno travolto la bici elettrica con a bordo tre ragazzi. Uno aveva 19 anni ed era di Barletta; dell’altro è in corso l’identificazione perché non aveva documenti e il terzo. Il 17enne, come detto, è stato inizialmente trasportato in codice rosso all’ospedale Bonomo di Andria dove, purtroppo, è deceduto qualche ora dopo.

Anche il conducente del furgone è in ospedale per accertamenti, mentre le due persone che viaggiavano con lui sono in caserma a Barletta per aiutare i Carabinieri a ricostruire la dinamica dell’incidente.

L'autista del furgone si è subito fermato per prestare soccorso ai ragazzi. Intervenuti anche gli operatori dell'Anas, che hanno chiuso la provinciale, deviando il traffico sulla complanare.