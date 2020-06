Xylella, Mipaaf dà l'ok al decreto: 120 mln in arrivo per olivicoltura in Puglia

BARI - Firmato il decreto con 120 milioni di euro per gli interventi compensativi a favore degli agricoltori pugliesi. Le risorse sono finalizzate a ristorare i danni che saranno riconosciuti ai produttori, secondo le procedure contemplate nel Decreto e gestite dalla Regione Puglia che dovrà predisporre la proposta di declaratoria da inviare al ministero delle Politiche Agricole.

«Con il Decreto - commenta la ministra Teresa Bellanova - diamo il via libera ad un altro pezzo importante, direi fondamentale, del Piano di rigenerazione olivicola della Puglia, intervenendo a favore di tutte quelle imprese che hanno subito danni rilevanti dal diffondersi del batterio. Mi auguro naturalmente - prosegue - che la Regione Puglia voglia procedere quanto prima all’attuazione del Decreto perché gli agricoltori, dopo anni e anni di difficoltà, possano ricevere i contributi dovuti fino a un massimo di 3 anni e in questo modo essere sostenuti anche nella pianificazione di investimenti che guardino al futuro delle attività d’impresa e dell’olivicoltura salentina».