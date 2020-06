Spazio, la pugliese Sitael firma accordo commerciale per programma Platino

BARI - E’ stato sottoscritto oggi l’accordo commerciale che regola i rapporti, nella fase di industrializzazione e commercializzazione del programma PLATiNO, tra Sitael (prime contractor), Thales Alenia Space Italia, Leonardo e Airbus, per la realizzazione della piattaforma ad alta tecnologia per mini satelliti di meno di 200 Kg. La firma è avvenuta nella sede di Mola di Bari della società Sitael alla presenza del sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, e del presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia.

Il programma PLATiNO, finanziato dall’Asi e dal Governo italiano con un investimento di oltre 100 milioni, prevede, a coronamento della qualifica in volo, la realizzazione di due missioni per il lancio dei satelliti PLATiNO programmate nel 2021 e 2022. La piattaforma PLATiNO è stata progettata per svolgere un’ampia gamma di applicazioni ed è perfettamente compatibile per la messa in orbita attraverso il lanciatore italiano Vega.

«Stiamo facendo politica industriale e lo stiamo facendo in pandemia - ha detto Fraccaro - , creando nuovi posti di lavoro con un’ottica che guarda ai prossimi venti anni. Quando l’Italia fa squadra, l’industria si parla e la politica supporta le idee migliori, non ci batte nessuno. È un bel giorno e una bella risposta all’Italia che in questi mesi ha sofferto». "PLATiNO - ha spiegato Saccoccia - è una piattaforma versatile, ad alto contenuto tecnologico e tutta italiana, che permetterà alla nostra industria di offrire servizi competitivi in vari settori applicativi dello spazio nei prossimi anni».

Per il fondatore del gruppo Angel, Vito Pertosa, che ha ospitato la firma dell’accordo, «è un altro passo importante, che dimostra finalmente come una nuova attenzione del governo all’industria di proprietà italiana, possa garantire sia l’alta tecnologia che un’occupazione che cresce e si preserva nel tempo».