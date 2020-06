Puglia punta su rete ospedali Covid con 260 posti in più di rianimazione

BARI - Entro il 19 giugno la Regione Puglia invierà al ministero della Salute il nuovo piano di riordino ospedaliero post Covid. Lo ha annunciato questa mattina il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, durante l'audizione in III commissione consiliare. Montanaro ha spiegato che l’obiettivo è quello di prevedere una rete di ospedali esclusivamente Covid formata da 4 o 5 strutture, lasciando che i grandi ospedali come il Policlinico di Bari possano continuare con la loro ordinaria attività anche durante una eventuale nuova emergenza coronavirus.

Si tratterà di strutture da 100-120 posti letto, di cui il 20% riservati a posti di terapia intensiva e sub intensiva, e il resto da dedicare a casi di malattie infettive e alla pneumologia. Complessivamente saranno attivati 260 posti letto in più per le rianimazioni rispetto ai 304 attuali. Montanaro ha poi parlato delle prospettive future: «La telemedicina, già sperimentata in fase Covid - ha detto - sarà utilizzata per rafforzare l’attività di assistenza territoriale nella gestione delle cronicità. Si punta inoltre alla centralizzazione delle attività diagnostiche, attraverso l’attivazione nei Pta di attività - come quelle dei laboratori di analisi - che altrimenti vengono affidate alla sanità privata». «Per quanto riguarda invece il recupero delle liste di attesa - ha precisato - coinvolgeremo i presidi territoriali assistenziali e post acuzie che hanno sale operatorie per svolgere interventi di medio-bassa complessità chirurgica».

La Regione punta anche al recupero della mobilità passiva extra regionale che ammonta a circa 320 milioni di euro, a fronte di una mobilità attiva di 126 milioni. Esiste ancora uno sbilanciamento netto di 194 milioni di euro - circa 15 milioni di euro al mese - che «è necessario ridurre», ha detto infine Montanaro.