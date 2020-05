Coronavirus Italia, continuano a calare i positivi: -1513. Altri 236 morti e ​2352 guariti

Secondo giorno di Fase 2 per l’Italia, da ormai oltre due mesi alle prese con l’emergenza Coronavirus. I numeri della pandemia nel nostro Paese sono in calo: gli attualmente positivi sono scesi sotto quota 100mila. L’ultimo bollettino della Protezione Civile, in particolare, registra 98.467 persone ammalate, a fronte di 29.315 morti e 85.231 guariti, per un totale di 213.013 casi accertati.

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE - È di 98.467 (-1.513) persone attualmente positive, 29.315 (+236) decessi e 85.231 (+2.352) guariti, per un totale di 213.013 (+1.075) casi, l’ultimo bilancio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, fornito nel consueto bollettino diramato dalla Protezione Civile. Dei 98.467 attualmente positivi, 16.270 (-553) sono ricoverati con sintomi, 1.427 (-52) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 80.770 (-908) si trovano in isolamento domiciliare. Continua a scendere il numero degli attuali positivi che oggi segna un forte decremento: -1.513 rispetto alla giornata di ieri in cui era stato registrato un -199 rispetto alla giornata precedente. Torna a salire il numero dei guariti (oggi 2.352, ieri erano stati 1.225) e purtroppo anche quello dei morti, che oggi sono 236 rispetto ai 195 di ieri e ai 174 dell’altro ieri. Si conferma, dato ormai consolidato da settimane, anche la diminuzione dei ricoverati con sintomi (-553 oggi, -419 ieri) e dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva (oggi -52, ieri erano stati -22). Cospicuo calo anche di coloro che si trovano in isolamento domiciliare con un decremento rispetto alla giornata di ieri di 908 persone. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 55.263 test a fronte dei 37.631 tamponi realizzati ieri e dei 44.935 dell’altro ieri.