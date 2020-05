Coronavirus in Puglia, 17 nuovi casi positivi su 1961 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 4 i decessi

BARI - Continua il calo dei contagi da Coronavirus in Puglia. Ad un giorno dal via libera per la Fase 2, oggi 5 maggio, sono stati registrati 1.961 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 17 casi, così suddivisi: 0 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 8 nella Provincia di Brindisi; 7 nella Provincia di Foggia; 1 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto. Per 1 caso è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza.

Quattro sono invece i decessi: 1 provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 69.128 test. Al momento sono 798 i pazienti guariti. 2939 sono i casi attualmente positivi. Sono 1924 invece le persone in isolamento domiciliare.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.170 così divisi: 1328 nella Provincia di Bari; 379 nella Provincia di Bat; 590 nella Provincia di Brindisi; 1077 nella Provincia di Foggia; 498 nella Provincia di Lecce; 265 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dall'inizio dell'emergenza il numero dei decessi ammonta a 433 su tutto il territorio regionale. La fascia d'età più a rischio resta quella over 70. La percentuale di letalità sulla popolazione sfiora il 10,4 %.