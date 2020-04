Covid 19 Italia, prosegue calo dei malati: meno 608. Registrati 382 decessi. Superati i 200mila casi

Il bollettino Coronavirus in Italia, diffuso dalla Protezione Civile, del 28 aprile 2020 conferma il proseguimento del calo dei malati (gli attualmente positivi): sono 105.205, 608 in meno rispetto a ieri. I casi totali (compresi decessi e guarigioni) salgono a 201.505, 2.091 in più registrati nelle ultime 24 ore. La quota dei guariti sale a 68.941, per un incremento di 2.317 unità. Il drammatico bilancio dei morti è arrivato a 27.359, 382 nelle ultime 24 ore.

Migliora ancora il dato delle terapie intensive: sono 1.863 i pazienti ad oggi in rianimazione, 93 in meno rispetto a ieri, quando erano 1.956. Le persone ricoverate con sintomi sono 19.723, con un decremento di 630 pazienti rispetto a ieri.

Aumentano le persone in isolamento domiciliare: sono 83.619 (pari al 79% degli attualmente positivi) mentre ieri erano 83.504. Si tratta di pazienti senza sintomi o con sintomi lievi.