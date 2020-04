Coronavirus Puglia, senza focolai contagi sempre giù: 22 casi e due decessi. Da domani regole meno rigide

La discesa della curva del virus in Puglia sembra ormai aver imboccato la strada giusta: una considerazione rafforzata dai dati del bollettino di oggi da cui emergono 22 casi di positività al Coronavirus su un campione di 1.520 test, poco più dell'1%. Un dato che si concilia con quello di ieri in cui si sono registrati 10 casi ma su circa 1000 tamponi (Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 58.496 test). I nuovi casi sono in gran parte concentrati a Foggia (15), seguiti da Lecce (4) e Bat (3).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia sale così a 3.980 così divisi: 1.285 nella Provincia di Bari; 371 nella Provincia di Bat; 554 nella Provincia di Brindisi; 1.004 nella Provincia di Foggia; 480 nella Provincia di Lecce; 255 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Sono 2919 sono i casi attualmente positivi mentre il numero dei pazienti guariti ha toccato quota 654.

Sono stati registrati 2 decessi: 2 in provincia di Bari.

Intanto la Regione Puglia, con una ordinanza, dopo il Dpcm del 26 aprile che ha fissato un allentamento delle misure, già a partire dal 29 aprile ha emanato nuove regole che consente il take away, di portare gli animali a fare la toelettatura, si andare i cimiteri e di raggiungere la casa al mare per manutenzioni o andare a pesca.