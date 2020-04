Coronavirus: App e portale per assistenza domiciliare Puglia

BARI - Aress e Regione Puglia hanno creato una piattaforma di teleassistenza clinica, ribattezzata «H-Casa», per la cura domiciliare dei pazienti Covid.

La nuova soluzione, pensata per la «fase 2» dell’emergenza coronavirus, prevede l’uso di più strumenti: una web app per i cittadini per procedere ad una prima auto-diagnosi informativa mediante questionario, stabilendo un contatto con il medico di famiglia che, se opportuno, lo ricontatterà per eseguire un pre-triage telefonico; un portale web per gli operatori sanitari che consente di analizzare e categorizzare le informazioni fornite dai cittadini in sede di pre-triage per il monitoraggio, di programmare eventuali interventi domiciliari di supporto specializzato (tampone, farmaci e ausili) e, conseguentemente, di attivare il teleconsulto (audio e/o video) e telemonitoraggio; dispositivi di diagnostica-strumentale per la trasmissione di dati clinici dal domicilio del paziente in piattaforma.