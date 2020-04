Bilancio Fs come un treno, il migliore di sempre. 20 mld post virus, i cantieri in Puglia e Basilicata

ROMA - Le Ferrovie dello Stato archiviano il 2019 come il miglior anno della storia del Gruppo e guardano al 2020 con l’obiettivo di crescere ancora, nonostante la situazione legata al Coronavirus. La società guidata da Gianfranco Battisti ha infatti già in cantiere un piano straordinario di accelerazione degli investimenti per oltre 20 miliardi di entro fine anno per ripartire non appena questo momento di emergenza sarà terminato.

I risultati del 2019 esaminati ed approvati dal cda evidenziano un utile netto in crescita a 584 milioni di euro (+4,5% sul 2018) e ricavi operativi pari a 12,4 miliardi (+3%). L’Ebitda sale a 2,6 miliardi (+5,4%) con un Ebitda Margin del 21%. Gli investimenti tecnici, grazie ad una «robusta accelerazione» nella seconda parte dell’anno, toccano gli 8,1 miliardi (+8,4%), confermando al Gruppo il primato per investimenti nel paese. Si rafforza inoltre la solidità finanziaria, con mezzi propri che salgono oltre i 42,3 miliardi. Chiudono in positivo anche i comparti Infrastruttura (con Rete Ferroviaria Italiana e Anas, per 308 milioni) e il settore Trasporto (risultato netto di 293 milioni).

«Il 2019 è stato l’anno migliore della storia del Gruppo: per il secondo anno consecutivo abbiamo superato tutti i nostri obiettivi finanziari», commenta l’amministratore delegato e direttore generale Battisti, evidenziando il contributo del Piano industriale 2019-2023 e dei principi guida legati alla sostenibilità, «con valore economico distribuito pari a 10,2 miliardi di euro, un contributo dell’1,4% al Pil italiano e minori emissioni pari a 2,6 milioni di tonnellate di CO2 in atmosfera nel 2019».

Forti di questi numeri, le Fs guardano al 2020 con l’obiettivo di perseguire il percorso di crescita previsto nel Piano, «nonostante uno scenario macroeconomico e competitivo di riferimento estremamente complesso».

Per quanto riguarda Puglia e Basilicata tra gli interventi - in atto o conclusi o previsti - ci sono: cantieri linea alta velocità di rete Bari – Napoli; velocizzazione linea Adriatica raddoppio tratta Termoli - Lesina; sostituzione Frecciabianca con treni Frecciargento; rinnovo linea Bari-Putignano (Via Casamasima); acquisto nuovi elettrotreni; ammodernamento linea Putignano –Martina Franca -Taranto; elettrificazione linea Martina Franca - Gagliano del Capo; sostituzione treni ATR 220 in Salento al posto delle vecchie littorine; lavori velocizzazione linea Potenza - Battipaglia; elettrificazione e ammodernamento linea Potenza – Foggia; collegamento ferroviario porto di Brindisi; collegamento ferroviario porto di Taranto; completamento raddoppio linea Bari –Taranto; progettazione collegamento ferroviario aeroporto di Brindisi; progettazione linea Matera – Ferrandina; progettazione nuova fermata AC/AV Foggia.