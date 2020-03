Coronavirus, Dpi acquistati dalla Puglia tardano ad arrivare

BARI - «Tutti i canali sono attivi, stiamo lavorando in maniera indefessa per acquistare mascherine e tutti i dispositivi di sicurezza personale», lo spiega il direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, in merito all’approvvigionamento di mascherine, tute, guanti e occhialini per il personale sanitario del sistema sanitario regionale.

Tardano ad arrivare le nuove scorte ordinate e già pagate. La Protezione civile, due giorni fa, ha distribuito in tutta Italia circa 1,5 milioni di dispositivi di sicurezza ma in Puglia «è arrivata pochissima roba», dice Montanaro, perchè è stata data priorità alle regioni del Nord, dove in questo momento la situazione è più complessa, il 35% dei dispositivi è stato assegnato, ad esempio, alla Lombardia.