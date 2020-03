Coronavirus in Puglia, 31 nuovi casi: anche una neonata di 2 mesi. Quattro morti: due a Bari, uno nella Bat e uno a Brindisi

Sale a 438 il numero di positivi al Corinavirus in Puglia. Il dato è stato confermato stasera (aggiornamento alle 21) con il bollettino del Dipartimento della salute che parla di 475 test effettuati in tutta la regione al termine dei quali 31 sono risultati positivi e 444 negativi.

In considerazione dell’elevato numero di tamponi che si sta eseguendo in queste ore nei laboratori della rete regionale, ad ora non è possibile comunicare il dato suddiviso per provincia di domicilio. Le operazioni di inserimento delle schede è ancora in corso.

Questa sera sono risultate positive una neonata di due mesi e la sua mamma (della provincia di Bari), che hanno contratto l’infezione in ambiente familiare e non ospedaliero, e che da oggi sono ricoverate.

Sono morte quattro persone: nella provincia Bat un paziente di 78 anni, in provincia di Brindisi un paziente di 71 anni, nella provincia di Bari sono morti 2 pazienti, uno di 81 anni e uno di 71 anni, tutti con patologie pregresse. Il numero delle vittime sale così a 23.