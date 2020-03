Mostrano i glutei durante un'esultanza: tifosi del Bisceglie a rischio multa

Potrebbe costar caro l’eccesso di esultanza a tre tifosi del Bisceglie nella trasferta di domenica scorsa a Terni. Per festeggiare il pari in rimonta (da 0-2 a 2-2) a tempo scaduto, i sostenitori nerazzurri - collocati in curva ovest, riservata agli ospiti - hanno mostrato i glutei al pubblico locale per un «apprezzabile lasso di tempo», incappando così nella sanzione della Digos di Terni che sarebbe risalita all’identità degli autori del gesto attraverso le videocamere di sorveglianza all’interno del “Liberati”. «Atti contrari alla pubblica decenza il luogo aperto al pubblico», è l’accusa loro contestata. La Questura di Terni ha specificato che l’illecito prevede per ciascuno il pagamento di una somma da 5 a 10mila euro.

Al di là di tale episodio, negli ambienti calcistici biscegliesi tiene banco in questi giorni la notizia della proposta avanzata dall’avvocato Massimo Ingravalle di rilevare - assieme ad un gruppo di appassionati locali - la proprietà del club dall’attuale patron Nicola Canonico. La trattativa per la cessione del sodalizio sarebbe stata rimandata a fine stagione, con l’imprescindibile condizione posta da Ingravalle che il Bisceglie riesca a conservare il proprio scranno in serie C.

Ieri, intanto, Alvaro Montero e compagni sono tornati ad allenarsi sul sintetico del «Di Liddo» alternando la sezione atletica, curata dal preparatore Maurizio Nanula, a quella tecnico-tattica agli ordini di mister Gianfranco Mancini. Il morale del gruppo è apparso decisamente alto dopo il prezioso punto acciuffato in terra umbra, benché la classifica resti deficitaria (il Bisceglie possiede appena 2 punti di vantaggio sul Rende, penultimo, ed è attardato di 6 lunghezze dalla Sicula Leonzio, con il serio rischio di non poter disputare i playout qualora il margine diventi superiore agli 8 punti). Per la sfida di domenica al «Ventura» con il Catania (ore 15), Mancini dovrà rinunciare per squalifica ai difensori Turi e Hristov, entrambi appiedati per un turno, mentre tra le file etnee saranno assenti il centrocampista Rizzo e l’esperto trequartista Mazzarani, quest’ultimo match-winner nel turno precedente contro la Vibonese. Da segnalare infine, ancorché non ufficializzata, l’interruzione del rapporto tra il team manager Mimmo Camporeale e la società nerazzurra.