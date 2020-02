Coronavirus, oltre 820 contagi in Italia, 3 in Puglia. Un molfettese positivo a Londra. Lecce-Atalanta, trasferta vietata a tifosi bergamaschi

L'Italia conta 822 contagi per il Coronavirus, e 21 vittime, le ultime 4 ieri, con due uomini e due donne tra i 70 e gli 80 anni residenti nelle aree del lodigiano dalle quali è partito il contagio. Primo caso di una persona residente nel Lazio, una donna di Fiumicino che era stata a Bergamo. Nel lodigian, è allerta ospedali con 51 nuovi ricoveri. Oggi sarà dimesso dallo Spallanzani Niccolò, il 17enne bloccato per due volte in Cina a causa della febbre. Da lunedì riaprono al pubblico gli uffici delle Poste nella 'zona rossa'. Atteso un aggiornamento in giornata sulla riapertura delle scuole.

PUGLIA FERMA A 3 CASI, MOLFETTESE POSITIVO A LONDRA - Positivi al test del Coronavirus anche il fratello e la moglie del contagiato numero uno in Puglia, il 33enne di Torricella (Taranto), rientrato lunedì sera da Codogno in aereo da Malpensa a Brindisi con volo Easyjet 2827 (i 131 passeggeri sono stati messi in quarantena, la maggior parte sono salentini). Intanto un molfettese di 50 anni che vive e lavora a Londra è stato isolato nella capitale britannica dopo che è risultato positivo al Covid 19. L'uomo, figlio di una donna che si sottopone a dialisi, nei giorni scorsi era stato nella cittadina del nord barese per poi ripartire per Londra. Sta bene ed è stato lui stesso a sottoporsi al test in via precauzionale risultando positivo. Non è da escludere che sia stato contagiato durante uno scalo a Milano (avvenuto lo scorso 25 febbraio), la mamma - che è ricoverata al Policlinico ed è in isolamento - non presenta alcuna sintomo. Profilassi comunque per familiari e amici venuti a contatto con l'uomo.

LECCE-ATALANTA: NO TRASFERTA PER TIFOSI BERGAMASCHI - Ed è arrivata ieri sera a margine del Consiglio dei Ministri la decisione di vietare la trasferta leccese ai tifosi dell'Atalanta, anche dopo la notizia di un giornalista spagnolo contagiato dopo essere stato a San Siro, per la partita dei nerazzurri bergamaschi contro il Valencia. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare un decreto ad hoc firmato dal premier Conte. Polemiche sui social fra i sostenitori dell'Atalanta: già un centinaio avevano comprato il biglietto per il match in Salento.