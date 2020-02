Popolare Bari, protesta davanti al tribunale per Riesame Jacobini

BARI - Comincerà tra poco l’udienza del Tribunale del Riesame sui ricorsi di Marco e Gianluca Jacobini, ex presidente ed ex condirettore e vicedirettore generale di Banca Popolare di Bari, finiti ai domiciliari il 31 gennaio su ordine della Procura. All’esterno del Tribunale è in corso la protesta di circa 30 risparmiatori, che chiedono di essere ricevuti dal procuratore aggiunto a Roberto Rossi.

«Siamo qui - dicono - per ringraziare e sostenere l’operato del dottor Roberto Rossi (il procuratore aggiunto che coordina l’inchiesta, ndr) nella sua azione di accurata indagine a carico della famiglia Jacobini, perché quanto commesso dai responsabili della banca emerga nella sua totalità. Vogliamo giustizia». Gli azionisti che si ritengono truffati annunciano inoltre una manifestazione di protesta il 28 febbraio alle 10 in corso Cavour a Bari (dove c'è la sede della banca) «per manifestare la nostra rabbia e determinazione e far sapere a livello nazionale che non siamo per la trasformazione in Spa, laddove i nostri amministratori nazionali, il governo, non ci garantiscono formalmente una tutela».

L'INCONTRO - Il procuratore Rossi ha annunciato che riceverà i risparmiatori al termine dell’udienza