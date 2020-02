Regionali, Fitto:«Cambiare governo in Puglia è una esigenza»

BARI - «Il centrodestra è unito e non può che essere unito e non può che puntare a vincere queste elezioni regionali. Questo è quello che si aspettano gli elettori di centrodestra e anche gli elettori pugliesi non convintamente di centrodestra che hanno l’obiettivo di cambiare il governo di questa regione. Questo credo sia una esigenza oggettiva, perché le inadempienze e i disastri in alcuni settori sono sotto gli occhi di tutti». Lo ha detto l’europarlamentare Raffaele Fitto, indicato da Fratelli d’Italia come candidato alla presidenza per il centrodestra alle prossime regionali, a margine dell’inaugurazione a Bari della mostra fotografica dedicata ai fratelli Pinuccio e Salvatore Tatarella organizzata dalla fondazione Tatarella.

«Gli insegnamenti dei due fratelli Tatarella, cioè l’unità del centrodestra, guardare anche oltre il centrodestra, l’armonia - ha detto - mai come in questo momento dobbiamo tenerli presenti».