Pop Bari, domani gli interrogatori degli ex vertici Jacobini

BARI - Saranno interrogati domani mattina negli uffici del Tribunale di Bari in via Dioguardi gli ex amministratori della Banca Popolare di Bari, agli arresti domiciliari dallo scorso 31 gennaio per i reati di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza.

Compariranno dinanzi al gip Francesco Pellecchia, che ha firmato l’ordinanza di arresto, l’ex presidente Marco Jacobini; suo figlio Gianluca, ex co-direttore dell’istituto di credito barese; ed Elia Circelli, responsabile della Funzione Bilancio e Amministrazione della Direzione Operations della Popolare di Bari.

Agli indagati il procuratore aggiunto Roberto Rossi e i sostituti Federico Perrone Capano e Savina Toscani che coordinano le indagini della Gdf, contestano di aver falsificato i bilanci per anni, danneggiando migliaia di risparmiatori e portando la banca, attualmente commissariata, sull'orlo del crac con un buco di circa due miliardi di euro.