Lotta alla Xylella, approvato in conferenza Stato-Regioni piano da 300mln

Dalla Conferenza Stato-Regioni «finalmente il via libera al Piano per la rigenerazione olivicola della Puglia, colpita dalla Xylella». Lo ha annunciato, a Fieragricola, la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova. «Finalmente uno strumento operativo che da oggi sblocca 300 milioni di fondi per gli indennizzi, gli investimenti e ricerca. Trecento milioni per l’olivicoltura salentina e pugliese che attraverso misure hanno come obiettivo esplicito la ripresa e lo sviluppo di un segmento strategico dell’economia messo a dura prova in questi anni».

«Per rigenerare l’olivicoltura e l'agricoltura», ha aggiunto la ministra Bellanova, «servono imprese agricole che investano, che possano fare i reimpianti, piantare altre colture, lavorare in ottica di territorio con imprese di trasformazione e commercializzazione. Indennizzi, investimenti, ricerca: sono queste le parole d’ordine che sottendono la strategia del Piano, pienamente condivisa - ha sottolineato Bellanova - dagli altri ministeri coinvolti, Mise e Sud. Una strategia che da oggi è finalmente al servizio della rigenerazione e salvaguardia del paesaggio pugliese. All’insegna della ricerca scientifica, e non con chi ha finora creduto agli sciamani».

Nell’esprimere parere favorevole al "piano straordinario per la rigenerazione olivicola in Puglia, nonché la definizione dei criteri e della modalità per l'attuazione degli interventi previsti», la Conferenza Stato-Regioni ha osservato come la Regione Puglia «dovrà prevedere un’integrazione a sostegno delle imprese per il ristoro dei danni subiti a compensazione delle risorse che il decreto distoglie da tali finalità». Lo rende noto il ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, ricordando che al fine di «contribuire al rilancio dell’agricoltura pugliese e sostenere la rigenerazione delle zone colpite da Xylella, si istituisce un fondo apposito con una dotazione di 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

IL COMMENTO DI COLDIRETTI - «Ora tocca alla Regione Puglia fare la propria parte, recuperando tutti i ritardi accumulati in 6 anni. Sia sulla pratiche per la calamità naturale che per la 5.2 del PSR ci vorrà la massima semplificazione e una macchina burocratica regionale snella e veloce che consenta agli agricoltori di ricostruire il proprio futuro imprenditoriale». Lo afferma in una nota il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, che ribadisce «l'importanza di una spesa di fondi oculata con una governance pressante a regia Ministeriale». Muraglia «ringrazia il ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, per aver scongiurato ulteriori ritardi ingiustificati e pretestuosi ed aver consentito l'approvazione del Piano di riparto dei 300 milioni di euro dopo un’attenta condivisione utile alla rigenerazione del Salento, dopo il disastro colposo causato dalla Xylella e dai ritardi regionali nella gestione della malattia».