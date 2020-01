Effetto regionali in Puglia, si rafforza l'ipotesi Fitto. Emiliano: «In Emilia ha vinto l'anima buona d'Italia»

BARI - L'effetto regionali in Emilia Romagna e Calabria si ripercuote anche sulla Puglia. Prende sempre più piede una conferma della candidatura del salentino Raffaele Fitto, ex governatore della regione, che comunque attende l'ufficialità per scendere in campo del tavolo nazionale del centrodestra.

Con la Lega indebolita, Fratelli d'Italia è il partito che in questo momento registra una netta crescita. Al contrario del Movimento 5 Stelle che, dopo una vittoria schiacciante nel centrosud, si sta spegnendo progressivamente. Questo nuovo assetto politico potrebbe significare per la regione Puglia un banco di prova portando così i pentastellati a non raggiungere la soglia di sbarramento. La sfida è dunque aperta tra un centrosinistra spaccato con Emiliano e la frangia renziana che si contendono lo scettro della leadership e un centrodestra ancora "nebuloso".

LE PAROLE DI TAJANI - «Da qui parte una grande rivoluzione e ha il via la campagna elettorale per vincere anche in Campania e Puglia, dove si voterà nei prossimi mesi, e per permettere al Sud del Paese di tornare ad essere protagonista. Basta assistenzialismo ma creiamo lavoro e permettiamo ai giovani e alle migliori intelligenze del sud di poter essere protagoniste qui e non all’estero». Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente nazionale di Forza Italia, che è intervenuto alla conferenza stampa della neoeletta presidente della Regione Calabria Jole Santelli.

«Questo lo si può fare soltanto - ha aggiunto Tajani - puntando sulle piccole imprese, sul commercio , sull'agricoltura, sull'artigianato, sulla pesca e sulle libere professioni. Aiutando questi mondi a creare posti di lavoro noi permetteremo alla Calabria e a tutto il sud di crescere e di riscattarsi».

LE DICHIARAZIONI DI D'ATTIS - «Con la vittoria in Calabria dell’amica e collega Jole Santelli, Forza Italia conferma di essere determinante nel Sud del Paese». Così il commissario regionale di Forza Italia, l’on. Mauro D’Attis, e il vice commissario sen. Dario Damiani commentano in una nota le elezioni regionali in Calabria.

«Una bellissima notizia per la Regione e per i cittadini del Mezzogiorno - prosegue la nota -: un popolo che ha dimostrato, ancora una volta, di credere nei valori del centrodestra moderato e responsabile. Si tratta di un risultato che ci riempie di entusiasmo anche e soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali in Puglia, dove siamo sicuri di portare a casa un consenso decisivo per mandare a casa il centrosinistra di Emiliano che tanti danni ha fatto in questi anni di governo. Dalla Calabria, ne siamo certi, parte la rivoluzione azzurra che restituirà ai territori e alla Puglia un governo serio in grado di risolvere i problemi della comunità. Alla Santelli, simbolo del riscatto del Sud, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Ed ora lavoriamo senza sosta per liberare la Puglia dalla sinistra del malgoverno».

LA REPLICA DI EMILIANO - «L'anima buona e saggia dell’Italia senza distinzioni ideologiche è andata a votare e l’Emilia Romagna può proseguire il suo camino. Sono davvero felice. E' questa la strada. Bravi tutti e in particolare Stefano Bonaccini». E’ il commento pubblicato su Facebook sul voto alle regionali in Emilia Romagna del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.