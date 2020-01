Regionali, in Calabria vince l'azzurra Santelli con oltre 20 punti di distacco su Callipo (centrosinistra)

In Calabria il centrodestra stacca il centrosinistra con la deputata azzurra Jole Smantelli che si impone sul suo principale avversario, l'imprenditore Pippo Callipo candidato del centrosinistra. In attesa dei risultati definitivi le proiezioni danno la Santelli in avanti di circa 20 punti determinando così un vantaggio netto per la vittoria elettorale.

Il candidato Jole Santelli, sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e del resto del centrodestra è al 50,9%. Pippo Callipo per il centrosinistra si ferma al 31,3%. Carlo Tansi (lista civica) registra il 10,6%; Francesco Aiello (M5S) è al 7,2%. E' quanto stima la seconda proiezione del voto in Calabria diffusa dalla Rai.

Per quanto riguarda i partiti, secondo le proiezioni il Pd è al 15%, Lega all’11,9%, FI 11, seguono Fdi al 10,6; IO resto in Calabria 8,1;lista Jole santelli al 7,4%.

Rispetto al calor bianco dell’Emilia Romagna, in Calabria la tornata elettorale non sembra aver scaldato gli abitanti: l'affluenza è rimasta stabile e bassa, poco sopra il 35 per cento, nemmeno un punto in più rispetto a cinque anni fa.

La vittoria ai genitori -

«I risultati si commentano più tardi, ma sono enormi. Dedico questa vittoria innanzitutto ai miei genitori. Non so dove siano ma sono sicura che sono con me. Ai miei nipotini, che come tutti bambini della Calabria, devono avere la speranza di poterci vivere ed a Silvio Berlusconi, l'uomo che mi ha consentito di fare la politica». A dirlo, con un filo di voce, per la raucedine che l’ha colpita giorni fa, Jole Santelli, che gli exit pool danno nuovo presidente della Regione Calabria, prima donna ad occupare questo ruolo.

Salvini: grazie a Jole, scomparso il M5S

Berlusconi: una fase nuova -

«Ora si apre una fase nuova, nella quale, se la parola democrazia ha ancora un senso, si dovrà cambiare governo rendendo la parola agli elettori». Così Silvio Berlusconi in una telefonata a Jole Santelli nel corso della sua conferenza stampa. «Hanno vinto tutti i candidati di Forza Italia in cui coalizione ci ha dato mandato di presentarli. Granderisultato di Jole che si appresta a vincere, una donna di Fi che ha dedicato la vita alla sua terra. Con la sua guida la Calabria diventerà emblema del riscatto del sud, non sarà più la terra dell’inefficienza e del malaffare ma terra di eccellenze. La sinistra non riesce più a parlare al suo blocco di riferimento. I dati condannano M5S all’irrilevanza».

Il primo exit poll

I candidati:

Jole Santelli, nata a Cosenza 51 anni fa, è sostenuta da sei liste (“Jole Santelli presidente”, Forza Italia, Casa delle Libertà, Lega, Fratelli d’Italia, Udc); attualmente è deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia: è stata eletta per la prima volta al Parlamento nel 2001, quando è diventata deputata con Forza Italia, partito nel quale milita dal 1994. È stata sottosegretario alla Giustizia (dal 2001 al 2006) nel secondo e terzo governo Berlusconi, e sottosegretario al Lavoro e Politiche sociali nel governo guidato da Enrico Letta. La Santelli inoltre ha ricoperto anche la carica di vicesindaco e assessore al Comune di Cosenza nella Giunta guidata da Mario Occhiuto dal 28 giugno 2016 fino al 9 dicembre scorso, quando si è dimessa per le polemiche legate alla sua candidatura alle regionali dopo che era tramontata la candidatura dello stesso Occhiuto.

Filippo Callipo, più noto come Pippo, nato a Pizzo Calabro (Vibo Valentia) 73 anni fa, è sostenuto da tre liste (“Io Resto in Calabria”, Pd e “Democratici Progressisti)”: Callipo è un imprenditore leader nel settore della produzione e della commercializzazione del tonno e di altri prodotti ittici con lo storico marchio di famiglia, “Giacinto Callipo Conserve Alimentari Spa”, ma la sua attività si estende anche alla produzione di gelato, allo sport (è presidente della Tonno Callipo di Vibo Valentia, attualmente nella massima divisione del volley) e al settore alberghiero.Callipo, conosciuto anche per le sue denunce contro la ‘ndrangheta che hanno esposto lui e le sue aziende a vari attentati, è stato anche presidente di Confindustria Calabria dal 2001 al 2006 ed è già stato candidato alla presidenza della Regione Calabria nel 2010 con la sua lista "Io resto in Calabria” e con il sostegno di Italia dei Valori e della lista Pannella-Bonino, raggiungendo il 10%.

Francesco Aiello, nato a Settimo Torinese 54 anni fa, è sostenuto da due liste (il Movimento 5 Stelle e “Calabria Civica-Liberi di cambiare”): Aiello è professore ordinario di Politica economica all’Università della Calabria, ed è conosciuto anche per aver fondato “OpenCalabria”, portale dedicato ai temi dell'economia e della politica molto seguito dagli economisti.

Carlo Tansi, nato a Cosenza 57 anni fa, è sostenuto da tre liste (“Tesoro Calabria”, “Calabria Pulita”, “Calabria Libera”, queste ultime due peraltro presenti nella sola circoscrizione Nord della Calabria): è stato vice-presidente e consigliere dell'Ordine dei Geologi della Calabria, dal 2015 al novembre 2018 è stato anche il capo della Protezione civile regionale, e infine, nel maggio 2019, è stato eletto consigliere al Comune di San Luca (Reggio Calabria) dove non si votava alle Amministrative da 11 anni.