Regionali, exit poll: in Emilia Romagna Bonaccini in vantaggio su Borgonzoni. Calabria, centrodestra verso la vittoria con la Santelli

Stefano Bonaccini è in testa di una incollatura su Lucia Borgonzoni nella corsa per la presidenza dell’Emilia Romagna, secondo i primi gli exit poll diffusi dalla Rai alla chiusura dei seggi per le regionali. Una forchetta che profila un lungo testa a testa tra i due candidati. In Calabria invece non ci sarebbe storia tra Jole Santelli del centrodestra (50-51%) e Pippo Callipo del centrosinistra (28-29%), con la deputata di Forza Italia avanti quindi di circa 20 punti, sempre secondo gli exit poll della Rai.

Affluenza h. 23: al voto il doppio in Emilia rispetto a 5 anni fa

Affluenza 66,49 per cento, alle 23, alla chiusura dei seggi, per le elezioni regionali in Emilia Romagna quando sono giunti i dati di 184 Comuni su 328. Nella precedente consultazione regionale, alla stessa ora, era stata del 36,83%. Un’inversione di tendenza significativa, originata verosimilmente dalla posta in gioco e dalla polarizzazione della sfida con riflessi nazionali. Un boom di partecipazione che andrà interpretato nei trend dopo i risultati, tra l’ipotetico effetto Sardine e l’effetto Salvini, ma che di certo pesa. Da valutare l’incidenza del voto disgiunto, con la possibilità per gli elettori di votare un candidato governatore e la lista di un altro schieramento.

Exit poll h. 23: in Emilia lieve vantaggio Bonaccini, in Calabria la Santelli corre

Il Governatore uscente dell’Emilia Romagna, il Pd Stefano Bonaccini, candidato del centrosinistra, sarebbe in lieve vantaggio con una forchetta tra il 47 e il 51%, con un distacco di 3 punti dalla sua rivale di centrodestra, la senatrice Lucia Bergonzoni (44-48%%). Segue, a considerevole distanza, il candidato del M5S Simone Benini tra il 2 il 5%. Sono questi i primi dati degli exti poll delle ore 23 resi noti dal Consorzio Opinio Italia (composto da Istituto Piepoli, Noto Sondaggi ed Emg) sullo scrutinio più atteso del momento che è considerato un test nazionale per il Governo.

Lo scarto tra i due principali avversari dell'Emilia Romagna conferma chesarà un voto al fotofinish. Rispetto a 5 anni fa l’affluenza registrata è stata di gran lunga superiore a quella del 2014 in cui si recò alle urne un elettore su 3 (37% votanti). Un testa a testa che potrebbe risolversi per pochi punti percentuali, con il governatore uscente che su Fb si è sbilanciato a metà pomeriggio scrivendo «vinciamo noi».

Più definita la situazione in Calabria dove Jole Santelli, la deputata di Forza Italia candidata del centrodestra è avanti di 20 punti (49-53%) sul candidato del centrosinistra, l'imprenditore Pippo Callipo(29-33%). Parità (7-11%) tra gli altri due candidati, Francesco Aiello del M5S e Carlo Tanisi.

Gli exit poll sono sondaggi effettuati a campione fuori dai seggi e danno una prima indicazione dell'esito della votazione ma per aver qualche dato più concreto sarò necessario aspettare le le proiezioni sui dati reali per le necessarie conferme, che arriveranno man mano che procederà lo spoglio. In nottata i risultati definitivi.

Un secondo exit poll è previsto alle 23,40, mentre a partire dalle 24 saranno rese note le prime proiezioni sui candidati Presidente della Regione e successivamente, appena raggiunta una soglia minima di affidabilità statistica, saranno estese alle coalizioni e alle singole liste.