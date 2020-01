Istituto zooprofilattico Puglia-Basilicata: 25 dipendenti stabilizzati

BARI - «Ci siamo affannati insieme con la Regione Basilicata per trovare la modalità attraverso la quale dare un pò di sicurezza a queste persone il cui ruolo è fondamentale non solo per i controlli nella filiera agroalimentare ed in particolare zootecnica, ma più in generale per completare i controlli ambientali ai quali la Puglia è così legata e per i quali abbiamo costruito una immagine in tutta Europa e in tutta Italia». Lo ha detto poco fa il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo nella sede centrale a Foggia dell’Istituto zoo profilattico di Puglia e Basilicata, dove partecipa alla cerimonia per la stabilizzazione di 25 figure professionali tra ricercatori e supporto alla ricerca.

«Noi - ha aggiunto - siamo considerate una delle regioni più attente alle ragioni della salute e dell’ambiente, e questo anche grazie alle ricerche e alle professionalità delle persone che oggi finalmente stabilizziamo».

Alla domanda di alcuni cronisti se la stabilizzazioni di 25 nuove unità porterà nuovi incarichi all’Istituto, Emiliano ha risposto che «ovviamente le Regioni possono avere una committenza nei confronti dell’Istituto, ma le competenze sono definite da leggi nazionali: però - ha concluso - le due Regioni possono affidare dei compiti supplementari»