Lite tra tifoserie: supporter del Melfi investono 2 tifosi del Rionero: uno è morto, l'altro è grave

Un uomo di 33 anni - tifoso della Vultur Rionero (Eccellenza lucana) - è morto oggi investito da un’auto sulla quale viaggiavano alcuni tifosi del Melfi (Eccellenza lucana), nei pressi della stazione di Vaglio di Basilicata (Potenza). La Polizia sta indagando per stabilire le circostanze che hanno che hanno portato all’incidente e alla morte del tifoso, probabilmente frutto della rivalità tra le due tifoserie. Nell’incidente è rimasta ferita almeno un’altra persona, ora ricoverata all’ospedale San Carlo di Potenza.

La lite, degenerata poi in tragedia, è avvenuta su una parallela della Basentana. La Polizia ha rintracciato e fermato l’automobile, una Fiat Punto, che avrebbe investito i tifosi della Vultur Rionero. Secondo quanto si è appreso, gli occupanti dell’auto, tre giovani tifosi del Melfi, sono ora interrogati nella Questura di Potenza.

L’altro tifoso della Vultur Rionero rimasto gravemente ferito nell’investimento è stato trasportato dal 118 «Basilicata soccorso» all’ospedale San Carlo di Potenza. Secondo quanto si è appreso, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa della gravità delle fratture riportate a un braccio, a un avambraccio e a una gamba. Gli operatori sanitari del 118 «Basilicata soccorso» hanno trasportato all’ospedale San Carlo di Potenza altri due feriti in «codice giallo». Secondo quanto si è appreso, sono stati dimessi poco dopo l’arrivo in ospedale e sono stati poi ascoltati dagli agenti della Questura di Potenza.

LE PAROLE DI BARDI - «Una domenica di sport e di festa è stata distrutta dalla follia di un gruppo di facinorosi. Violenti che sotto il manto della tifoseria si lasciamo andare ad atti di violenza che sono delinquenziali». Lo ha scritto - in una nota diffusa dall’ufficio stampa - il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, riferendosi alla morte di un tifoso della Vultur Rionero investito oggi a Vaglio di Basilicata. «Questi delinquenti - ha aggiunto - la dovranno pagare cara».

«L'intera comunità lucana - ha proseguito il governatore lucano - condanna quando accaduto a Vaglio, perché è distinta e distante da questi comportamenti. Non si può morire una domenica per andare a vedere la squadra del cuore. Da sportivo, da tifoso, sono convinto che questi atteggiamenti siano lunari rispetto alla passione che muove milioni di italiani e di lucani. Alle famiglie dei feriti e della vittima - ha concluso Bardi - va la mia vicinanza».

SINDACO MELFI: VULTURE IN LUTTO - «E' una giornata di lutto per tutta la comunità del Vulture». Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Melfi (Potenza), Livio Valvano, riferendosi alla morte di un tifoso della Vultur Rionero, avvenuta a causa di un investimento a Vaglio di Basilicata (Potenza). «Sono - ha aggiunto - profondamente addolorato per le notizie che mi giungono e che parlano di scontri tra tifoserie. Mi chiedo: tifoserie di cosa? Atti di violenza e un giovane deceduto non parlano di sport. Un giovane lucano, del Vulture, ha perso la vita e un altro gravemente ferito sono per me fonte di grande dolore. Esprimo vicinanza alle famiglie incolpevoli per l’incommensurabile dolore che sopraggiunge. Ci facciamo del male da soli usando violenza tra noi, tra fratelli che avrebbero dovuto passare ore di svago, di gioia, in pace. E’ inaccettabile e intollerabile, non c'è giustificazione per chi - ha concluso il sindaco di Melfi - si è reso responsabile di questa tragedia».

IL COMMENTO DI USSI CALCIO - Il gruppo Ussi (Unione stampa sportiva italiana) della Basilicata «Augusto Viggiani», in una nota, ha sottolineto di aver appreso «con sgomento e dolore della grave lite, avvenuta in un’area di sosta tra tifosi delle squadre di Melfi e Vultur Rionero, che ha causato un morto e quattro feriti. Il fatto è ancora più grave se si considera che gli scontri si sono consumati lontano dai campi di calcio e molto prima dell’inizio delle partite».

Per l’Ussi, «il calcio non può essere il pretesto per dare sfogo a tanta insensata violenza. Non si può perdere la vita in nome di una pseudo fede sportiva. Lo sport è confronto leale, non scontro. Pertanto, l’Ussi Basilicata nel formulare le più sentite condoglianze ai familiari della vittima, esprime la più ferma condanna verso simili episodi che sviliscono il valore più autentico dello sport».

LA RABBIA DI LND BASILICATA - «Rabbia ed angoscia sono i sentimenti che ho provato appena appresa la tragica notizia. È inaudito e incomprensibile che possano accadere fatti del genere. Si tratta di un episodio gravissimo che lascerà il segno nella storia del calcio regionale. Sono distrutto». Così il presidente del Comitato regionale della Basilicata della Lnd (Lega nazionale dilettanti), Piero Rinaldi. «Doveva essere un pomeriggio di sport, di svago è diventato, purtroppo - ha concluso - un tragico giorno di lutto che non dimenticherò mai».