Olio, L'Abbate: «Sostenere filiera contro crisi prezzi», in Consiglio Puglia ok a mozione

«La crisi che ha colpito l’intera filiera olivicola, in particolare in Puglia, sembra non avere fine. E le cause sono da ricondurre a vari fattori, oltre la Xylella e le gelate degli ultimi tempi. È quindi necessario intervenire tempestivamente affiancando alle soluzioni a lungo periodo anche degli interventi imminenti al fine di scongiurare ulteriori danni alle imprese olivicole già fortemente in difficoltà». Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole del Movimento 5 Stelle Giuseppe L’Abbate, durante l'incontro a Montecitorio con i rappresentanti di settore.

L’Abbate ha inoltre precisato che «è importante sostenere in ogni modo i frantoi vista la totale assenza di mercato e una situazione di totale stallo sui prezzi a fronte invece di grandi quantità prodotte, con il rischio di dover sospendere la campagna». «Tutto questo - ha aggiunto - rende prioritario comprendere le azioni imminenti da mettere in campo per sostenere il comparto come l’ammasso privato o la Commissione Unica Nazionale sull'olio per garantire maggiore trasparenza sulla formazione dei prezzi. Oltre ad intervenire per decidere se destinare i 5 milioni di euro che abbiamo stanziato nella conversione in legge del Decreto Emergenze Agricole in sostegno alle imprese per i mutui». «A lungo termine - ha concluso L'Abbate - dobbiamo lavorare per tutelare i produttori dalla concorrenza sleale degli oli spacciati per extravergine. Oggi, ci siamo confrontati e ascoltato le richieste degli attori del settore al fine di portare soluzioni concrete e condivise al Tavolo nazionale del 4 dicembre».

CONSIGLIO PUGLIA: OK UNANIME A MOZIONE PER OLIVICOLTURA - Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità una mozione depositata dal consigliere regionale Domenico Damascelli di Forza Italia, che impegna la Giunta a chiedere misure urgenti a salvaguardia del comparto olivicolo pugliese. E a richiedere al governo nazionale l'effettiva abolizione del «segreto di Stato - si legge nella mozione - sulla provenienza dei prodotti agroalimentari importati in Italia», a sollecitare il ministero per lo Sviluppo economico affinché siano attivate le misure di difesa commerciale previste dalla legislazione dell’Unione europea al fine di ripristinare un’effettiva concorrenza sul mercato comunitario: anti dumping e anti sovvenzione.

«L'andamento della campagna olearia in corso - ha spiegato Damascelli - che si annunciava finalmente promettente per qualità e quantità dopo l’annata nera 2018, risulta pesantemente penalizzato dalle massicce e selvagge importazioni di olio straniero, che stanno determinando un crollo dei prezzi con quotazioni in picchiata».