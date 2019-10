Aeroporti di Puglia, cda si dimette, «Ok a quotazione in Borsa»

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, si è presentato dimissionario all’assemblea dei soci che ieri ha sancito l’avvio del percorso per la quotazione in Borsa. Ma era tutt’altro che un addio, dal momento che la Regione lo ha riconfermato (per altri tre anni, dunque oltre la scadenza del mandato di Emiliano) insieme al numero due Antonio Vasile. Torna a casa, invece, l’ex poliziotta Beatrice Lucarella, ex presidente dei giovani di Confindustria ionici, sostituita da un’altra consigliera tarantina: Maria Rosa Conte, docente di lingue nei licei ed ex coordinatrice del circolo An di Laterza.

La Regione spiega le dimissioni con una necessità tecnica. «Onesti - spiegano fonti vicine alla presidenza - ci aveva fatto sapere che lui riteneva che alla vigilia della quotazione in Borsa servisse un nuovo e specifico commitment al cda e si è dimesso. Gli altri lo hanno seguito». Ma dalla nuova terna è saltata Lucarella, cui pure sia la Regione che il cda non hanno lesinato ringraziamenti «per le doti umane, la competenza e le capacità professionali dimostrate» spostandola sui Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026. Onesti era stato nominato presidente a gennaio 2017, e dunque il suo incarico sarebbe scaduto il prossimo anno. Con le dimissioni e la nuova nomina di ieri, il commercialista e docente universitario romano (che è anche numero uno di Trenitalia) prolunga la sua permanenza in Puglia fino almeno al 2022. La Regione non vuole infatti rinunciare alle sue doti strategiche, che hanno consentito una profonda riorganizzazione della società (da cui è uscito il dg Marco Franchini): i costanti incrementi di traffico a Bari e Brindisi sono la dimostrazione del lavoro effettuato.

La nuova consigliera Conte non è un nome a sorpresa nell’entourage del presidente. Emiliano la conosce da tempo e l’ha coinvolta nell’organizzazione di «Con», il suo nuovo movimento civico che proprio nel Tarantino dovrebbe presentare alle Regionali numerosi sindaci tra cui quelli di Laterza. La provenienza da An non è una discriminante nella visione del governatore pugliese, che in questi anni ha pescato indifferentemente da ogni schieramento.

Ieri, subito dopo l’assemblea dei soci, Onesti ha riunito il cda. Aeroporti andrà avanti, come detto, nel progetto di quotazione in Borsa per reperire i capitali necessari a sostenere la crescita infrastrutturale in previsione della fine del ciclo dei fondi europei. Allo stesso tempo, dovrebbe andare avanti il progetto per sbarcare nella gestione di scali in Albania, anche se nella recente visita a Bari il premier Edi Rama ha fatto capire di avere sul tavolo altre ipotesi: Adp potrebbe però entrare in qualche cordata per partecipare alle eventuali gare internazionali