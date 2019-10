La cardiochirurgia dell'Anthea prima in Puglia per interventi alle valvole del cuore

BARI - L’Unità Operativa di Cardiochirurgia di Anthea Hospital – secondo l’ultimo rapporto di Agenas relativo al biennio 2016/2017 – è la prima realtà in Puglia per sicurezza e per numero di interventi di sostituzione alle valvole del cuore, grazie alla riduzione ulteriore del tasso di mortalità e al più alto volume di ricoveri annuali per sostituzioni valvolari.

Nel report di Agenas – che verifica la qualità dei servizi sanitari offerti da tutte le strutture regionali sia pubbliche che private secondo il rispetto di indicatori che ne valutano efficienza ed efficacia – l’indicatore di riferimento è la mortalità a 30 giorni dall’intervento – la cui valutazione è calcolata su base biennale. Sulla base di questo parametro Anthea Hospital risulta la realtà cardiochirurgica più efficiente con un tasso di mortalità pari all’1.16 % , molto al di sotto della media nazionale 2.37%.

La Cardiochirurgia di Anthea Hospital si conferma inoltre un’eccellenza al Sud Italia per volume di interventi alle valvole, con 394 procedure di sostituzione delle valvole cardiache occupando il primo posto a livello regionale.

“I dati Agenas mettono in evidenza due aspetti molto importanti che riguardano l’aumento del volume dei ricoveri annuali e la riduzione della mortalità per interventi cardiochirurgici di sostituzione valvolare isolati – dice Giuseppe Speziale, coordinatore delle cardiochirurgie degli ospedali GVM Care & Research – frutto di una esperienza acquisita a livello internazionale e di un lavoro che prosegue da anni per il raggiungimento di un solo obiettivo: la migliore terapia per il paziente”.