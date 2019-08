Sharm, fermati e respinti dalla Polizia egiziana due trans bitontini: «Qui non entrate»

Due transessuali baresi di 43 e 45 anni, di Bitono, sono stati fermati venerdì pomeriggio dalla polizia egiziana all'aeroporto di Sharm El Sheik e trattenuti in camera di sicurezza in attesa di rimpatrio. Ufficialmente per problemi sui documenti, di fatto perché non graditi per il loro orientamento sessuale quindi si tratterebbe di un episodio di discriminazione.

Protagonisti della disavventura, Cosimo (Loredana) Corallo e Michele (Mikaeala) Sannicandro partiti venerdì mattina. Il fermo sarete avvenuto dopo le operazioni di sbarco e durante il completamento del visto di ingresso nel paese egiziano: la polizia addetta ai controlli avrebbe immediatamente isolato i due transessuali portandoli fuori dalla fila e separandoli dal resto del gruppo.

Alla scena avrebbero assistito altri due amici con cui i due erano partiti che hanno denunciato l'episodio e hanno dato l'allarme informando anche la famiglia. Agli amici sarebbe stato impedito ogni tipo di contatto con i due fermati e, dalle poche informazioni trapelate anche attraverso il consolato, si è appreso che i due bitontini sarebbero stati rimpatriati con il primo volo di linea disponibile quindi ufficialmente «respinti».

La Polizia egiziana avrebbe contestato la difformità tra la foto sui documenti e il volto: ma si tratta di una ipotesi perché, allo stato, non filtrano informazioni ufficiali se non quelle che arrivano dalla famiglia o dagli amici. Nel frattempo i due trans - che avrebbero atteso da tempo questo viaggio dopo aver fatto un po' di sacrifici - sono stati accompagnati in una struttura e tenuti in custodia in attesa del volo di rimpatrio in Italia.

Da quanto si è appreso non si tratterebbe dell'unico episodio di intolleranza da parte delle autorità egiziane: nei giorni scorsi, una trans napoletana sarebbe stata addirittura picchiata dagli agenti e ingiuriata.