Beni Culturali, Ministero stanzia oltre 9 mln per 44 interventi in Puglia e Basilicata

Ammontano a 180 milioni di euro le risorse destinate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la tutela del patrimonio culturale italiano. Il programma biennale approvato dal ministro Alberto Bonisoli riguarda 595 interventi, di cui 22 in Puglia, per un importo complessivo di 5.459.800,00 euro, e 22 in Basilicata, per un totale di 3.740.081,90 euro.

«Un’attenzione al patrimonio che necessita di interventi di tutela – ha dichiarato il Ministro Bonisoli - e che è frutto di un puntuale lavoro di ricognizione sui territori, attraverso il coinvolgimento di tutti gli istituti periferici del Ministero. Tra le priorità il restauro dei beni culturali, in particolare quelli colpiti da calamità naturali; il recupero di aree paesaggistiche degradate, la prevenzione contro i rischi sistemici e ambientali, ma anche il miglioramento dell’accessibilità, intesa come obiettivo per la partecipazione e l’inclusione sociale».

Tra i progetti finanziati nella regione Puglia, le cifre più significative sono quelle destinate all’Anfiteatro Romano di Lecce per il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza, per l’adeguamento degli impianti e per l’illuminazione dell’area (1.400.000 euro); al consolidamento statico e al restauro architettonico sia della chiesa di Santa Maria La Porta, a Palo del Colle (Ba), sia di quella di San Domenico, a Bitonto (Ba), finanziate rispettivamente con 650.000 e 600.000 euro.

Lavori di messa in sicurezza, recupero e restauro sono previsti per l’Acquedotto del Triglio, a Taranto con uno stanziamento di 650.000 euro, mentre 500.000 euro saranno destinati per il completamento dei restauri delle superfici decorate interne del Santuario del SS Crocifisso, a Galatone (Le). 400.000 euro saranno stanziati per l’eliminazione delle barriere architettoniche e il miglioramento dei servizi igienici del Castello Svevo di Trani e di Castel Del Monte. Particolare attenzione è destinata alla Biblioteca Nazionale di Bari che ha ottenuto risorse pari a 234.800 euro per lavori che vanno dal ripristino degli intonaci alla climatizzazione alla sicurezza degli impianti, con il ripristino del sistema di videosorveglianza. Destinati fondi anche al Convento di Sant'Antonio di Taranto, alla sede della Soprintendenza di Foggia, al Santuario Maria SS.Assunta di Tricase (Le).

La Basilicata ha ottenuto invece circa 3,7 milioni di euro in totale. Un milione di euro è stato stanziato per i lavori nell'ex Convento di S.Lucia alla Fontana a Matera, per il restauro, risanamento conservativo e l'adeguamento degli impianti. 700mila euro vanno al Museo Archeologico Nazionale di Metaponto (Mt) per l'allestimento della mostra “Basilicata, terra d’archeologia. I materiali provenienti da Reggio” (programma Matera 2019), e per i lavori di musealizzazione e rifunzionalizzazione delle pertinenze esterne. Fondi anche per il Parco Archeologico di Grumento (Pz), che ottiene 385mila euro per il miglioramento dell'accessibilità e la manutenzione straordinaria di strutture e arredi. Finanziamenti anche a Irsina (Mt), per la Statua di Sant'Eufemia e gli affreschi della cripta della chiesa di S.Francesco (200mila euro), a Stigliano (Mt) per la Chiesa Madre (100mila euro), al Museo Pallottino di Melfi (Pz) nel castello federiciano, per la manutenzione straordinaria (100mila euro), a Maratea (Pz) per il riallestimento della Pinacoteca Angelo Brando di Palazzo De Lieto (30mila euro), alla nuova sede della Biblioteca Nazionale di Potenza (350mila euro), a Venosa (Pz) per le catacombe ebraiche, a Calvello (Pz) per il restauro degli affreschi del Chiostro Santa Maria del Plano, a Policoro (Pz) per il Museo Archeologico Nazionale della Siritide e a Tricarico (Mt) per il Palazzo Ducale.