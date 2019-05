Bari, ecco il nuovo volto del Museo nicolaiano: rilancio grazie all'Accademia

Un nuovo volto al Museo nicolaiano, un simbolo sconosciuto a tanti baresi, in cui è raccolta tutta la lunga storia della fede nicolaiana vista attraverso un tesoro artistico che altri Paesi del mondo ci invidiano. Ostensori, pezzi rarissimi di una collezione che racconta un Nicola antico e prezioso, amato da sovrani e popolani e che racchiude fino a mille anni di storia. La presentazione del nuovo allestimento del museo nell'ambito di “Viaggio nella storia – cantiere evento”, la due giorni organizzata in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione per presentare il nuovo allestimento del Museo nicolaiano, che l’Accademia della Cittadella Nicolaiana ha avuto in gestione dalla Pontificia Basilica di San Nicola lo scorso novembre.

Il cantiere-evento è un primo passo del progetto di riqualificazione complessiva del Museo, con l’installazione di supporti digitali per migliorarne la fruibilità e renderlo sempre più un attrattore turistico e culturale della città di Bari. A guidare questa rinascita del Museo, l'Accademia presieduta da Alberto Losacco: una iniziativa che è riuscita a mettere insieme tanti baresi, professionisti, imprenditori, esperti di musica, arte e storia, operatori della comunicazione, semplici appassionati delle nostre tradizioni.

Oltre la gestione del Museo, scopo dell’associazione è la promozione di progetti culturali che contribuiscano alla crescita turistica e alla complessiva offerta culturale della città di Bari e di tutta la Puglia.

Oggi il taglio del nastro inaugurale, alla presenza del Presidente dell’Accademia della Cittadella Nicolaiana Alberto Losacco, del Rettore della Pontificia Basilica di San Nicola Padre Giovanni Distante, dell’Arcivescovo di Bari-Bitonto Monsignor Francesco Cacucci, del sindaco di Bari Antonio Decaro, del direttore del Museo Padre Gerardo Cioffari, della responsabile settore museale dell’Accademia Cittadella Nicolaiana Claudia Poggi e Luca Scandale, dirigente del Piano Strategico Puglia 365.