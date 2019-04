Troina - Bari: la diretta della partita

La «passione» del Bari nel frangente cruciale. C’è qualcosa di mistico nel Giovedì Santo biancorosso: il giorno che potrebbe decretare il ritorno tra i professionisti e cominciare a lenire quella profonda ferita causata da sette anni di sciagure (dalla retrocessione in B al disimpegno dei Matarrese, dall’onta del calcioscommesse alle penalità in serie per gli inadempimenti finanziari fino ai due fallimenti consumatisi prima nel 2014, poi nel 2018).



Le sorti della promozione sono esclusivamente in mano alla truppa di Giovanni Cornacchini: un successo a Troina (quasi l’icona della discesa negli inferi della D, essendo una delle realtà calcistiche più piccole e meno note del girone I) significherebbe il salto in serie C, senza considerare alcun avversario. In caso di pareggio o sconfitta, invece, la pratica promozione passerebbe dall’esito di Palmese-Turris, con i corallini costretti a vincere per rimandare la festa barese. Nella serata di ieri, peraltro, il Troina ha perso tre punti: è stato accolto, infatti, il reclamo del Rotonda (prossimo avversario del Bari) poiché nel confronto tra le due compagini, i siciliani non hanno rispettato la regola dei quattro under non schierando per gli interi 90’ almeno un classe 2000. I rossoblu, quindi, scendono a quota 44 punti ed escono dalla zona playoff, distante, però, una sola lunghezza.

«Siamo alle ultime battute di un torneo che ci ha visto sempre in testa», afferma Giovanni Cornacchini. «Anche per questo motivo il campionato è logorante: quando sei in vetta devi guardare solo te stesso e non mollare la presa. Ormai il traguardo è davvero ad un passo: occorre sangue freddo in vista dello sprint finale. La giusta dose di nervosismo sarà comunque utile a tenerci svegli. Ma è anche fondamentale restare lucidi, avere pazienza, essere calmi. Il gruppo ha dimostrato fin dall’inizio di avere una straordinaria tenacia: basti pensare che quasi tutti i nostri calciatori sono scesi di categoria per sposare il progetto della famiglia De Laurentiis. Eppure, nel pochissimo tempo in cui è stata allestita la squadra, tutti si sono calati perfettamente nel contesto. Ed anche ora che probabilmente stiamo attraversando una fase fisiologicamente più delicata, la squadra sta dimostrando tutta la sua compattezza e forza mentale».



Se da un lato il successo chiuderebbe ogni conto, dall’altro permane il dato che bastano due punti nelle ultime tre giornate per raggiungere l’obiettivo, ma Cornacchini non fa calcoli, pur ammonendo sulle insidie del confronto. «Non sarà una sfida semplice», spiega. «Il Troina vive un ottimo momento (è in serie positiva da undici turni e ha perso solo due volte nelle ultime sedici giornate ndc), e mi riferiscono pure che le condizioni del campo sono precarie. È scontato che l’intenzione sia accaparrarsi l’intera posta, ma ancor più importante sarà concedere poco e provare a sfruttare le occasioni che si presenteranno».

Cambierà, la formazione biancorossa, priva di tre big: Di Cesare è squalificato, Brienza e Neglia infortunati. E allora, è possibile che Cornacchini scelga le due punte pure, disegnando un 4-4-2: scontata, quindi, la presenza di Simeri che dovrebbe essere affiancato da Iadaresta, in vantaggio su Pozzebon. In difesa, invece, Cacioli sostituirà Di Cesare formando il tandem centrale con Mattera, mentre Turi è in odore di conferma a destra e Quagliata a sinistra. A centrocampo ci saranno Hamlili e Bolzoni, con Piovanello e Floriano esterni.

Settanta i biglietti messi a disposizione dei sostenitori baresi che, per raggiungere Troina, avranno a disposizione un intero traghetto loro dedicato, con partenza alle 11 da Villa San Giovanni.

Troina-Bari, formazioni

Troina (3-4-3): Polizzi, Lo Cascio, Bonfini, Ruano; Moudoumbou, Saba, Boscaglia, Sidibe; Adeyemo, Musso, Buffa.

Bari (3-5-2): Marfella, Turi, Cacioli, Mattera; Aloisi, Piovanello, Langella, Hamlili, Nannini; Iadaresta, Simeri.