Lucera, auto finisce fuori strada: conducente muore sul colpo

LUCERA - Un uomo di 50 anni, Giuseppe Rutigliano, di Troia, è deceduto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Borgo San Giusto a Lucera, nel Foggiano. L’uomo era alla guida di una Fiat Marea che, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada. A seguito del violento impatto la vittima è stata sbalzata fuori dell’abitacolo della vettura. Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha tentato inutilmente di rianimarlo. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.