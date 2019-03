Elezioni regionali in Basilicata, urne aperte: si vota dalle 7 alle 23

POTENZA - Inizia oggi, domenica 24 marzo, l'election day per la Basilicata: urne aperte per le elezioni regionali, con i quattro candidati in corsa (Vito Bardi, Antonio Mattia, Valerio Tramutoli e Carlo Trerotola) che si contenderanno la carica di governatore lucano.

Si potrà votare dalle ore 7 alle ore 23, con lo scrutinio dei voti che inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Durante la notte inizieranno ad arrivare i primi risultati ufficiali, ma non dovrebbero mancare anche gli exit poll che proveranno ad anticipare l’esito di queste elezioni.

Nelle elezioni regionali non è previsto nessun ballottaggio. Sarà eletto nuovo governatore della Basilicata il candidato che riuscirà a ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari.

Sono 573.970 gli elettori che voteranno oggi in 681 sezioni, (13 in provincia di Potenza e sette in quella di Matera) per eleggere il presidente della Regione e i 20 componenti del consiglio regionale.

I CANDIDATI - Sono quattro i candidati in corsa. Ecco i loro nomi e da quali partiti e liste sono sostenuti:

Vito Bardi - Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Basilicata Positiva, Idea

Carlo Trerotola - Comunità Democratiche, Avanti Basilicata, Basilicata Prima - Riscatto, Progressisti Basilicata, Verdi, lista Trerotola

Antonio Mattia - Movimento 5 Stelle

Valerio Tramutoli - Basilicata Possibile