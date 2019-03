Festa del papà, «Preferisco la mamma»: bufera sullo slogan (poi rimosso) della Feltrinelli

BARI - Scoppia la polemica online sulla campagna che la Feltrinelli ha portato avanti fino a qualche ora fa in occasione della Festa del papà: come mostra la foto nei negozi campeggiavano manifesti con scritto «Festa del Papà, io comunque preferisco la mamma». Uno slogan che ha fatto infuriare il popolo del web, che ha criticato sui vari social network la scelta della casa editrice di sminuire proprio in questa giornata di festa e in questo modo la figura del papà.

L'ondata di malcontento ha spinto la Feltrinelli a sostituire in corsa la campagna con questa nuova immagine. Ma anche questo nuovo manifesto ha provocato una pioggia di critiche: «Il mio papà è un super lettore», anziché un super «eroe. Quando si dice «la toppa è peggio del buco».