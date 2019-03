CyberChallenge.it, nella top 10 dei geni informatici anche un 18enne salentino

BRINDISI - C'è anche uno studente salentino, il 18enne Aleandro Prudenzano, tra i primi dieci della graduatoria nazionale di 'CyberChallenge.it', il primo programma italiano di addestramento alla cybersecurity, riservato a ragazze e ragazzi nati tra il 1995 e il 2002, che si svolge in queste settimane in 18 sedi universitarie tra cui l’Università del Salento. Prudenzano, informa UniSalento, studia all’Istituto Tecnico-Settore Tecnologico 'Enrico Fermì di Francavilla Fontana (Brindisi).

Assieme ad altri 21 studenti (4 di UniSalento e 17 di scuole superiori), Alessandro sta seguendo appositi corsi attivati presso il dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione: 12 lezioni teoriche da un’ora e mezzo e 12 esercitazioni pratiche da quattro ore per imparare, divertirsi e porre le basi per una carriera appassionante nel campo della cybersecurity.

Queste attività sono non solo di formazione ma anche di allenamento alla sfida locale (in programma il prossimo 6 giugno) e nazionale (il 27 giugno), quando si confronteranno le squadre delle 18 università italiane coinvolte. I migliori avranno la possibilità di entrare a far parte della squadra nazionale italiana di 'Cyber-defender' e concorrere all’European Cybersecurity Challenge il prossimo autunno.