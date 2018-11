Grottaglie, sorpresi a bordo di un’auto rubata: arrestati un uomo e una donna

TARANTO - Sono stati sorpresi da una volante della polizia di Grottaglie, a bordo di una Toyota Yaris rubata, per questo una donna di 41anni e un 30enne del posto sono stati arrestati. La donna alla vista dell’auto della polizia ha cercato in maniera di cambiare direzione di marcia, insospettendo i poliziotti che si sono messi alle loro calcagna. Dopo qualche minuto la donna ed il passeggero, sono stati bloccati, nonostante il loro vano tentativo di fuggire a piedi. Nel corso dei primi controlli, la Yaris è risultata oggetto di furto il 22 ottobre scorso sempre nel comune di Grottaglie. I due sono stati così accompagnati negli Uffici del Commissariato e dopo le formalità di rito arrestati per ricettazione. L’uomo e la donna sono stati anche denunciati in stato di libertà perchè ritenuti responsabili di un furto in un terrazzo di un’attività commerciale nel quartiere delle ceramiche. I due denunciati sono stati immortalati al momento del furto dalle immagini del sistema di videosorveglianza del laboratorio artigianale.